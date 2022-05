Football : Il prendra sa retraite internationale après la Coupe du monde

Le président de la Ligue espagnole a chargé une nouvelle fois le Paris Saint-Germain suite à la prolongation de Kylian Mbappé. Il réitère sa détermination à déposer plainte auprès de l’UEFA.

Le président de la Ligue professionnelle de football espagnole Javier Tebas a déclaré mardi que la plainte auprès de l’UEFA concernant la prolongation de contrat de Kylian Mbappé au PSG était «déjà rédigée» et a réaffirmé qu’il en déposerait une autre auprès de la justice française.

«La plainte que nous allons déposer auprès de l’UEFA a déjà été rédigée et est en cours d’examen», a assuré Tebas lors d’une conférence de presse. «Mais nous n’allons pas en rester là, nous allons aller en France, nous avons déjà engagé des avocats français et nous allons dénoncer la position du PSG devant l’organisme de contrôle économique (…) et nous allons dénoncer cette situation devant les tribunaux administratifs là-bas», a expliqué le président de LaLiga.

«Nous n’allons pas permettre à un club européen de détruire l’écosystème du football européen», a insisté Tebas, rappelant que le PSG avait «perdu 300-400 millions d’euros au cours des trois dernières saisons».

Selon le rapport annuel de la Direction nationale de contrôle des finances du football français (DNCG), le Paris Saint-Germain aurait enregistré une perte d’environ 225 millions d’euros lors de la saison 2020-2021, fortement marquée par la pandémie.

«Cette année, c’est L’Equipe qui le dit, pas moi, il va passer à 600 millions (d’euros) de masse salariale, il va terminer la saison avec une perte de 300 millions d’euros et avec des revenus commerciaux supérieurs à ceux de Manchester United, du Real Madrid et du Barca, une chose que personne ne croit», a ajouté Tebas.

«Avec ces pertes et une masse salariale de 600 millions d’euros, plus que Madrid, que le Barça, renouveler Mbappé, c’est impossible, s’il n’y a pas de tromperie dans le sponsoring ou des apports en capital supérieurs à ce que l’UEFA a établi», a-t-il affirmé.

Tebas a par ailleurs déclaré qu’il n’allait «pas répondre au président» de la Ligue française, Vincent Labrune, qui a qualifié de «calomnie irrespectueuse» ses déclarations considérant la prolongation de Mbappé comme «une insulte au football».

Tebas a également une nouvelle fois dénoncé les clubs-états, comme le PSG, dont le propriétaire est une filiale du fonds souverain du Qatar. «Le problème, c’est l’attitude des propriétaires du club, car ils n’ont aucune limite, ils ne se soucient pas des pertes, ils mettent autant d’argent qu’ils veulent, ils vous trompent avec des sponsors liés à l’État….. C’est là le problème», a indiqué le dirigeant espagnol.

Avec AFP