Erling Haaland : le Borussia Dortmund compte bien garder son attaquant norvégien

Cependant, le Borussia Dortmund ne compte pas laisser filer Erling Haaland si facilement. Le pensionnaire de Bundesliga compte bien conserver le Norvégien cet été. C’est en tout cas ce qu’espère Marco Rose.

«Je fais partie du club et bien sûr, nous avons parlé de l’avenir d’Erling Haaland. Bien sûr, nous serions heureux si Haaland décidait de rester avec nous à Dortmund. Nous nous voyons tous les jours. Parfois, nous parlons de choses différentes. Nous sommes calmes parce que nous savons ce qui se passe. Nous connaissons la situation et, dans ce cas, la décision sera prise à un moment donné. En tant que club, nous allons soit agir (pour trouver de nouveaux renforts), soit applaudir si Erling décide de rester un peu plus longtemps. La continuité d’Haaland ? C’est ce que nous voulons tous» a révélé l’entraîneur du Borussia Dortmund en conférence de presse avant la rencontre de ce vendredi face à Fribourg, dans des propos rapportés par SPORT.