Erling Haaland : la star s’est rendu en France par surprise et a déclenché les alarmes du Real Madrid

Erling Haaland est l’un des joueurs les plus recherchés du football européen, car, en plus d’avoir des qualités physiques vraiment privilégiées et une vitesse assez surprenante, l’attaquant norvégien profite aussi de bonnes nouvelles au Borussia Dortmund, une équipe dans laquelle il a gagné beaucoup de temps. expérience.

Le lien entre Haaland et l’institution allemande prendra fin dans quelques jours et c’est pour cette raison que les dirigeants des équipes les plus puissantes du continent se sont mis au travail pour pouvoir s’emparer des services de l’attaquant dégingandé, qui évalue actuellement quelle est la meilleure option pour votre avenir.

Le FC Barcelone a été l’une des premières équipes à s’intéresser à Erling Haaland, cependant, les présomptions économiques du joueur ont conduit Joan Laporta, le président du club, à renoncer aux négociations et à rechercher d’autres options plus accessibles.

Cela a laissé la voie libre au Real Madrid, une équipe qui a timidement discuté avec Mino Raiola, le représentant du jeune homme. Or, cette négociation est menée en parallèle des rencontres avec l’entourage de Kylian Mbappé, ils devront donc se prononcer sur l’une des deux stars.

Que fait Erling Haaland au large de la France ?

La situation susmentionnée laisse Manchester City dans une position privilégiée, une équipe qui serait prête à faire un investissement important pour s’assurer les services du Norvégien pendant plusieurs saisons et, selon les informations révélées par les médias français, cet accord pourrait être conclu dans les prochaines heures.

Il s’avère qu’Erling Haaland était absent de ses entraînements avec Dortmund pour effectuer un voyage éclair à Monaco, où il rencontrera son représentant pour discuter des termes de son nouveau contrat et prendre une décision finale.