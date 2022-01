Empire Magazine se développe désormais sur le continent africain !

L’entraîneur guinéen Kaba Diawara s’est s’exprimé après un nul 0-0 entre son équipe le Sénégal.

«Nous sommes venus pour remporter les trois points mais nous sommes satisfaits du point obtenu car le Sénégal a entamé la seconde période avec force et détermination. Ce fut un match difficile mais je suis heureux que la reconstruction que j’ai faite à l’équipe ait porté ses fruits, considérant que nous avons joué une équipe formidable et respectée en Afrique. Nous avons créé des situations dangereuses et notre efficacité était très louable maintenant nous retournons et nous préparons pour le dernier match du groupe», a t-il déclaré.