Elon Musk : la star a eu des jumeaux avec une dirigeante de sa startup Neuralink

Après Jessica Biel et Justin Timberlake, c’est au tour de Kim Kardashian et sa fille North de faire sensation dans les rues de la capitale. Présentes pour la Fashion Week de Paris, mère et fille se sont affichées ultra stylé.

Présentes pour la Fashion Week de Paris, mercredi 6 juillet à Paris, France, mère et fille n’ont pas manqué de faire sensation dans des tenues hors du commun. Vêtue d’un ensemble vert fluo, la petite amie de Pete Davidson affichait une sublime chevelure grise.

De son côté, North était alors coiffée de jolies tresses. Mais ce n’est pas tout ! La petite fille avait opté pour une paire de bottes à plateforme cloutées.

En outre, elle portait un pantalon large noir ainsi qu’une veste bleue et rouge oversizb. Un look qui lui allait à merveille. Et pour sublimer le tout, elle tenait, dans sa main, un petit sac assorti.

Kim Kardashian, quant à elle, avait choisi de pimper son style avec un sac argenté. Reste désormais à savoir si son séjour parisien se passera bien.

En effet, la capitale n’a pas toujours été très accueillante avec l’ex de Kanye West. Il y a quelque temps, elle était victime d’un vol assez violent.