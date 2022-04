Éliminatoires CAN 2023 : voici la composition des groupes

Pablo Aimar, ancien joueur de l’équipe nationale argentine, s’est exprimé sur la carrière de Lionel Messi.

Lionel Messi est, sans aucun doute, l’un des footballeurs les plus influents au monde et, à 34 ans et avec une carrière exceptionnelle derrière lui, il y a très peu de choses qui peuvent le surprendre, car en plus de se mesurer aux meilleurs joueurs dans le monde, a également remporté toutes sortes de titres et récompenses individuels.

Cependant, même les meilleurs joueurs du monde ont eu des idoles pendant leur enfance et, dans le cas de Messi, c’est l’ancien footballeur et entraîneur argentin Pablo Aimar, qui a joué pendant plusieurs années en Europe et a ébloui l’actuel joueur du PSG par son talent jouer à l’attelage.

Aimar, qui est en charge de l’équipe argentine U-17 et fait partie de l’équipe d’entraîneurs de l’équipe senior, a attiré l’attention de tous les médias après avoir dédié quelques mots à Lionel Messi, qu’il considère comme un exemple très positif pour les jeunes. des gens d’Argentine et du monde.

«Messi épuise les éloges. Comme Kobe Bryant l’a dit un jour, qu’il a joué les jeux, surtout à la fin de sa carrière, pensant qu’il y avait quelqu’un qui allait le voir juste pour cette fois et il me semble que Leo joue un peu en pensant à celui qui ne va pas le revoir», a commenté Aimar lors d’une récente interview.

Pablo Aimar défend Messi et critique les supporters du PSG

De l’avis de Pablo, les exemples de Diego Maradona et Messi sont très inspirants pour les jeunes Argentins, car, malgré le fait qu’il est très difficile pour quiconque de reproduire leurs réalisations internationales, leurs carrières servent de motivation lorsqu’il s’agit de s’entraîner avec discipline et de faire le football un mode de vie.

En revanche, l’entraîneur a rejeté les mauvais commentaires que Lionel Messi a reçus des fans du PSG, car il considère que ceux-ci viennent de personnes qui ne se sont jamais senties passionnées par le football ou tout autre aspect de leur vie.