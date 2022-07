Eden Hazard aura un nouveau rôle au Real Madrid

Lors de la Coupe du monde du Qatar, la FIFA utilisera une technologie semi-automatique qui alerte l’équipe de l’arbitre vidéo (VAR) en cas de situation de hors-jeu, a annoncé l’organisation ce vendredi.

Le système, testé lors des précédents tournois de la FIFA, fournit une alerte automatique de hors-jeu à l’équipe du VAR, en utilisant une technologie basée sur l’animation 3D.

Pour la FIFA, la nouvelle technologie hors-jeu «fournit un outil d’assistance aux arbitres en VAR et sur le terrain et les aide à prendre les décisions les plus précises et les plus rapides».

Suite à l’utilisation réussie de la technologie VAR lors de la Coupe du monde 2018 en Russie, le président de la FIFA, Gianni Infantino, a déclaré qu’il «exploiterait tout le potentiel de la technologie dans le football et améliorerait encore le VAR».

La nouvelle technologie utilise 12 caméras montées sous le toit du stade pour suivre le ballon et jusqu’à 29 points de données pour chaque joueur individuel, 50 fois par seconde, calculant sa position exacte sur le terrain.

«Cette technologie est l’aboutissement de trois années de recherche et de tests dédiés à offrir le meilleur aux équipes, joueurs et fans qui se rendront au Qatar plus tard cette année, et la FIFA est fière de ce travail», a déclaré Gianni Infantino.

«La FIFA s’est engagée à tirer parti de la technologie pour améliorer le jeu de football à tous les niveaux, et l’utilisation de la détection semi-automatique du hors-jeu lors de la Coupe du monde 2022 en est la preuve la plus claire possible.», a-t-il conclu.