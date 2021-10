Drake : le rappeur a menacé de poursuites judiciaires contre «Degrassi»

Drake a apparemment failli quitter «Degrassi», la série télévisée à succès qui a fait de lui une star, après que son personnage se soit retrouvé dans un fauteuil roulant.

Avant d’être le «Champagne Papi», Drake n’était qu’un adolescent du quartier, Jimmy Brooks, dans la série télévisée à succès canadienne Degrassi: the Next Generation.

Même si le rappeur «Flip the Switch» faisait partie de la distribution pendant sept saisons, Drake a presque quitté la série après que son personnage a été abattu et confiné dans un fauteuil roulant vers la fin de son passage dans la série. C’est selon une nouvelle histoire orale, a révélé l’écrivain Degrassi James Hurst à l’AV Club le vendredi 15 octobre.

«Il y avait une lettre d’un cabinet d’avocats de Toronto, et elle venait d’Aubrey», a déclaré Hurst au AV Club. «C’était une lettre étrange qui disait: ‘Aubrey Graham ne reviendra pas dans la saison 6 de Degrassi en tant que Jimmy Brooks à moins que sa blessure ne soit guérie et qu’il ne soit pas en fauteuil roulant.’ J’ai dit : “Faites-le descendre ici.” Pour ceux qui n’ont pas regardé le who, le personnage de Drake, Jimmy Brooks, a été abattu par son camarade de classe Rick Murray dans l’épisode de la saison 4» Time Stands Still», qui a été diffusé en deux parties en décembre 2004.

Mais apparemment, Hurst raconte également que Drake, de son vrai nom Aubrey Drake Graham, a déclaré que le rappeur avait affirmé qu’il n’était au courant d’aucune lettre envoyée en son nom lorsque James l’a confronté à ce sujet.

Lorsque les deux ont finalement parlé des problèmes que Certified Lover Boy avait avec la direction de l’arc de l’histoire de son personnage, il a encore fallu convaincre, car Drake ne semblait jamais tout à fait s’installer dans la nouvelle vie de son personnage vivant avec un handicap.

«Il me dit : ‘Tous mes amis dans le rap disent que je suis doux parce que je suis en fauteuil roulant.’ Et j’ai dit : ‘Eh bien, dis à tes amis dans le rap que tu t’es fait tirer dessus. Combien plus difficile pouvez-vous obtenir? Tu t’es fait tirer dessus et tu es dans un fauteuil roulant. Il était comme, ‘Ouais, ouais’», se souvient Hurst.

Mais malgré toute hésitation, Drake a joué le rôle qui a lancé sa carrière, l’émission de télévision est toujours une grande et puissante influence pour les personnes qui ont grandi dans les années 90 et au début des années 2000, et pour les jeunes générations qui sont venues découvrir l’émission aujourd’hui.

Mais ne vous y trompez pas – Drake a été plus que reconnaissant et heureux d’avoir passé certaines des années les plus formatrices de sa carrière et de son jeune âge adulte sur Degrassi.

Il a eu plusieurs retrouvailles avec d’anciens camarades de casting comme Miriam McDonald et Nina Dobrev, et a même présenté ses collègues dans ses clips alors qu’il continue de s’installer dans la super célébrité. Quoi qu’il en coûte, Drake !