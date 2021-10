Dortmund : mauvaise nouvelle pour Erling Haaland

Alors que l’on parle de lui à Newcastle ou encore à Manchester United, Zinedine Zidane a également été annoncé au PSG avec une certaine insistance. Une arrivée qui aurait signifié la fin du rège très critiqué de Mauricio Pochettino.

Alors que se profile le choc de la Ligue 1 contre l’OM au Vélodrome dimanche soir, le PSG intrigue par son absence de principes ludiques et de fond de jeu, comptant beaucoup trop sur ses stars pour lui sauver la mise.

Zidane a dit non

Le média ibérique OK Diario affirme même que le départ de l’entraîneur argentin a été discuté par Leonardo, et Nasser Al-Khelaïfi. Pour le remplacer, le Qatar a directement approché l’entraîneur français Zinedine Zidane, mais ce dernier a deux projets qui lui tiennent à cœur : l’équipe de France et dans une moindre mesure, la Juventus Turin. Pochettino peut donc souffler, Zidane lui a sauvé la vie et offert un certain sursis.