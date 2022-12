Deux hommes arrêtés pour cambriolage au domicile de Sterling

L’influenceuse raconte sur son profil Instagram quelle est sa relation avec le footballeur de Galatasaray : «Les portes seront toujours ouvertes.»

Le lien entre Mauro Icardi et sa sœur Ivana est inexistant depuis que l’ancien footballeur du Paris Saint-Germain a entamé sa relation avec l’une des Argentines les plus populaires, Wanda Nara.

Cependant, cette situation pourrait changer au cours des prochains mois dans le cas où le joueur romprait enfin avec sa femme, car Ivana est prête à créer des ponts avec l’athlète.

«Vous savez tous pour mon frère, que nous ne parlons pas, que je ne m’entends pas avec ma belle-sœur. Les gens en Italie m’ont demandé pourquoi j’étais dans le bus si mon frère avait une Lamborghini. Comme il a trente ans, je n’ai pas besoin d’en avoir. Je n’ai aucune relation avec mon frère», a avoué Ivana l’année dernière.

Jusqu’à présent, l’ancien candidat de «Survivors» n’avait pas voulu parler de ce sujet, même si tout a changé.

L’influenceuse s’est ouverte ce mercredi sur ses réseaux sociaux à ce sujet. «Nous n’avons toujours pas de relation», commence par préciser Ivana Icardi, tout en précisant qu’elle est ouverte à une réconciliation.

«Vous aurez toujours les portes de ma maison ouvertes comme tous les membres de ma famille qui ont besoin de soutien. Peu importe les problèmes que nous pouvons avoir, et j’ai pris sur moi de le leur faire comprendre», ajoute-t-il.

Malgré l’insistance de ses milliers de followers, Ivana Icardi refuse de commenter la situation sentimentale actuelle de son frère avec Wanda Nara. Bien sûr, l’Argentin envoie un message très clair : “Pour ceux qui me disent de vous aider… Vous n’avez pas besoin d’aide et si vous me le demandez, je serai là.”

Ivana Icardi se lance dans la littérature

L’Argentine a été éloignée des plateaux de télévision pendant un certain temps, en particulier depuis son passage dans «Survivors». Actuellement, Ivana Icardi évolue en tant qu’influenceuse sur les réseaux sociaux où elle compte plus d’un million de followers.

Cependant, il cherche également à tenter sa chance dans le monde de la littérature avec la publication de son premier livre ‘Viaje de amor y solitude’.

«Ce n’est pas un projet d’une semaine. Ça prend des mois, des années, la cuisine et il fallait s’assurer que tout allait bien. Je dis «nous» car ce projet concerne aussi ma mère. Sans elle, cela n’aurait pas été possible.»