David Beckham sèchement critiqué pour avoir embrassé sa fille sur la bouche (photo)

La compagne de Cristiano Ronaldo a surpris ce dimanche avec quelques clichés de sa grossesse et s’est émue avec son message émouvant.

Cristiano Ronaldo et Georgina Rodríguez ont hâte de voir les visages de leurs deux nouveaux enfants. Il y a environ trois mois, ils ont annoncé qu’ils attendaient des jumeaux, ce qui les a rendus extrêmement heureux. Ils adorent tous les deux les enfants et l’idée d’agrandir la famille n’aurait pas pu les rendre plus excités.

Avec les jumeaux, Cristiano Ronaldo atteindra le nombre de six enfants, après Cristiano Jr., Mateo, Eva et Alana. Pour Georgina, cependant, les jumeaux seront ses deuxième et troisième enfants après Alana.

La native de Jaca vit pour la première fois ce que c’est que d’avoir deux nouvelles vies dans son ventre et n’a pas hésité à le montrer sur les réseaux.

Trois coeurs

Plus précisément, elle souhaitait partager deux photographies sur lesquelles elle apparaît vêtue de noir et la main sur le ventre : «Trois cœurs #shootingday», a écrit Georgina dans la publication, laissant entendre que ce dimanche a été consacré à une séance photo sur sa grossesse.

Les photos ont rencontré un vif succès auprès de ses followers sur les réseaux sociaux et en quelques heures il a cumulé un total de 1,5 million de likes et plus de 4 000 commentaires.

Des «célébrités» comme Edurne, Adriana Abenia ou sa belle-sœur Katia Aveiro font partie des utilisateurs qui écrivent dans le flux de Georgina.

Le 27 janvier, le documentaire de Georgina sortira sur Netflix dans lequel elle expliquera ses expériences les plus personnelles et parlera de sa vie avant et après être devenue l’une des «célébrités» les plus importantes au monde.