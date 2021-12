Dani Alves a révélé l’adversaire le plus difficile qu’il ait affronté de toute sa carrière

Séville, FC Barcelone, Juventus, PSG et équipe nationale du Brésil. Dans l’élite, Dani Alves a eu l’occasion d’affronter pratiquement tous les meilleurs joueurs de l’époque. Plusieurs l’ont mis dans des complications, mais aucun ne lui a créé autant de difficultés que Cristiano Ronaldo.

Sans prendre en compte Lionel Messi et Neymar comme rivaux car il les a depuis plus longtemps comme coéquipiers, le footballeur avec le plus de titres de toute l’histoire du jeu a placé CR7 comme l’adversaire le plus coriace qu’il ait rencontré sur le terrain.

«Rival plus coriace ? Cristiano Ronaldo, parce que Messi et Neymar ne considèrent pas que je les ai affrontés, peu importe combien j’ai joué contre eux une fois ou l’autre, non. Cristiano Ronaldo, sans aucun doute», a déclaré le membre du FC Barcelone dans une interview à AlKass Sports.

Entre 2006 et 2018, Dani Alves et Cristiano se sont rencontrés en matches amicaux internationaux, la Ligue espagnole, la Coupe du monde (phase de groupes d’Afrique du Sud 2010), la Coupe du Roi (quarts de finale, demi-finales et finale), l’UEFA Champions League (huitième, demi-finales et finale) et en Supercoupe d’Espagne.

Il l’a battu, il a perdu contre lui et ils ont joué dans certaines controverses. Cependant, le respect et l’admiration de la star sud-américaine pour le monstre portugais sont évidents. Et il est impossible de ne pas reconnaître la grandeur d’aujourd’hui 7 de Manchester United.