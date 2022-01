Cyril Ramaphosa : «Tout le pays a été choqué, indigné et attristé par cette destruction…»

La candidate du Rassemblement national à la présidentielle Marine Le Pen a souhaité samedi à Trèbes valoriser le «tourisme de proximité» à l’ombre d’une crise sanitaire qui a conduit davantage de Français à prendre des vacances près de chez eux.

«Au bénéfice de la crise sanitaire, où on a vu baisser le nombre de touristes étrangers, il faut se servir de ce moment pénible pour en faire une opportunité (…) et développer le tourisme des Français en France», a déclaré Marine Le Pen lors d’une conférence de presse organisée sur un domaine viticole et oléicole, où elle a présenté ses propositions avant d’échanger avec des professionnels du secteur.

Marine Le Pen envisage la création d’un «grand ministère du tourisme»

«Même si nous ne devons pas délaisser la clientèle éloignée, nous nous acheminons vers une consolidation du localisme touristique», a ajouté la candidate, en accusant le «pouvoir macroniste d’inspiration libérale» de faire «la promotion pour la destination France» et de laisser «la main invisible du marché organiser le reste», une «démarche suicidaire» à ses yeux.

Elle a défendu «un État stratège qui (…) coordonne les acteurs publics et accompagne les acteurs privés» dans une logique de «bassins touristiques», avec un «soutien conséquent à l’emploi et l’innovation» et un «retour de la sécurité» pour les touristes notamment étrangers.

Parmi une douzaine de propositions, la candidate envisage un «grand ministère du tourisme» dépendant de «celui en charge de l’Aménagement du territoire» et non des Affaires étrangères comme actuellement, ou la «mobilisation des services préfectoraux» pour que les «petits acteurs» accèdent aux fonds européens.

S’appliqueront aussi à ce secteur d’autres mesures envisagées au niveau national, comme une «prime d’aménagement du territoire» visant à favoriser la relocalisation d’activités, une prime de l’État pour les étudiants qui travaillent allant «jusqu’à 20% du revenu, dans la limite de 200 euros mensuels», ou un allègement des cotisations patronales pour les entreprises qui augmentent de 10% les salaires jusqu’à trois fois le Smic.

Face à la pénurie de main-d’œuvre, qui conduit parfois à l’embauche de saisonniers étrangers, Marine Le Pen a souhaité que l’État puisse «créer un écosystème» qui incite à «augmenter les salaires» et «qu’on soit souple sur la législation du travail» pour que deux contrats à temps partiel «ne coûtent pas plus cher» qu’un contrat à temps plein.

Avec AFP