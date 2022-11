Cristiano Ronaldo lâche la vérité : «Je le jure de tout mon cœur. Je ne m’attendais pas…»

Le Portugais a avoué à Piers Morgan que Bella Esmeralda a été hospitalisée en juillet et qu’il ne s’est pas senti soutenu par United : «Il n’a pas montré d’empathie.»

Cristiano Ronaldo a promis de parler, et il l’a fait. Dans une interview pour le programme Piers Morgan, «Piers Morgan Uncensored», qui a ensuite été repris par «The Sun».

Un entretien entre journaliste et joueur où il n’y a pas eu de demi-mesure. Le Portugais n’a rien voulu lâcher et a rompu le silence sur sa situation professionnelle, ainsi que sur les moments les plus délicats de sa vie personnelle.

L’ attaquant de Manchester United n’est pas content en Angleterre, et c’est parce qu’il ne joue pas, et il ne voit pas non plus de changement dans le jeu de son équipe.

Cela a conduit le footballeur à être impliqué dans une mer de rumeurs qui l’ont éloigné d’Old Trafford, un terrain qu’il quittera pour l’instant pour se rendre au Qatar à la recherche de sa première Coupe du monde avec le Portugal.

Cependant, tout n’est pas arrivé sur le terrain, mais en avril dernier, Cristiano et Georgina ont subi l’un des coups les plus durs de leur vie, la perte d’un de leurs bébés en couches. Une tragédie à laquelle sa sœur, Bella Esmeralda, a survécu.

Un épisode qui a choqué le monde du football, et c’est que même un club rival comme Liverpool a décidé de soutenir le ‘7’ des Red Devils en chantant le ‘You’ll Never Walk Alone’ à la septième minute de leur match à Anfield.

Ce détail des fans de Liverpool a marqué Cristiano : «Je ne m’attendais pas à voir ça.» Même de la famille royale, ils lui ont envoyé une note personnelle de condoléances.

Des gestes qu’il n’a pourtant pas vus de sa propre équipe : «Manchester United n’a montré aucune empathie et ne m’a pas soutenu pendant cette période difficile».

Sa fille a été hospitalisée en juillet

De plus, Cristiano a avoué qu’au cours du mois de juillet, sa fille Bella Esmeralda a été hospitalisée, ce qui l’a amené à rester plus longtemps avec elle et n’a pas pu revenir à temps pour l’entraînement de pré-saison.

Un épisode qui n’avait pas été commenté jusqu’à présent, et dont le conseil d’administration de United doutait. Cela a fait que le footballeur se sentait «mal» et «blessé».