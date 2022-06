Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez fêtent l’anniversaire de leur fils aîné

Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez célèbrent les 12 ans du premier fils du footballeur que Georgina a adopté comme sien.

Ils ont posté des photos d’amour avec de jolis messages sur les réseaux sociaux pour lui rappeler à quel point ils célèbrent sa vie.

Cristiano Jr. est né d’un ventre de substitution ainsi que ses frères jumeaux de 7 ans, Eva et Mateo. Il a annoncé qu’il deviendrait père après la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud provoquant beaucoup de surprise car le joueur à l’époque n’avait pas de partenaire stable.

La maternité des petits a été tout un problème. Cristiano Ronaldo a gardé secrète l’identité de ses parents, mentionnant à plusieurs reprises qu’il s’agit d’un problème absolument personnel et qu’il souhaite que cela reste ainsi pour toujours. Ils peuvent les connaître mais publiquement ce ne sera pas comme ça.

Ce 17 juin, Cristiano Ronaldo publiait une photo avec son fils dans un avion et écrivait «Joyeux anniversaire mon fils ! Comme le temps passe vite ! ? Est-ce qu’on va continuer à jouer ensemble ! ? . Bonne chance, chiot. Papa t’aime tellement.»

Bien sûr, il a reçu des millions de likes et de commentaires de ses plus de 456 millions de followers qui ont rejoint les félicitations pour Cristiano Jr avec des messages affectueux.

Georgina, d’autre part, s’est également jointe aux félicitations avec une série de photos de famille où on la voit avec le joueur profiter de moments spéciaux avec ses enfants et surtout avec Cristiano Jr. Dans les clichés, il ne manque que la petite Bella Esmeralda.

Dans la description de la galerie, il a écrit «Pour une journée heureuse et une vie pleine de moments merveilleux. Maman, papa et tes frères continueront à marcher, skier, voler, nager, naviguer, rêver, créer et profiter main dans la main. Nous sommes très fiers du grand petit homme que tu deviens. Nous t’aimons infiniment».

De la même manière, ses followers ont profité de la publication pour lui souhaiter un joyeux anniversaire et les meilleurs voeux pour ses douze ans tout juste tournés.