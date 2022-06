Coupe du monde 2006 : Zidane revient sur le coup de tête de Materazzi (vidéo)

Kylian Mbappé a recadré Noël Le Graët suite aux propos du président de la FFF sur son supposé désir de quitter l’équipe de France après l’Euro 2020.

Kylian Mbappé et Noël Le Graët ne partiront pas en vacances ensemble. Depuis quelques mois, les deux hommes affichent des désaccords qu’ils n’hésitent plus à étaler sur la place publique.

En cause, notamment, la façon de procéder du président de la FFF, qui a pris l’habitude de s’exprimer sur les supposés désirs de l’attaquant international. Après l’affaire du contrôle de l’image en équipe de France, Le Graët a dévoilé que le prodige parisien «ne voulait plus jouer en équipe de France» car il «trouvait que la Fédération ne l’avait pas défendu après son penalty raté et les critiques sur les réseaux».

Cette sortie du président de la FFF, qui fait référence au dénouement de l’Euro 2020 pour les Bleus, est arrivée aux oreilles du principal intéressé.

Actuellement en vacances, Kylian Mbappé n’a pas hésité à livrer sa propre version, soulignant que ce n’était pas le penalty raté, mais le racisme des messages, qui était bien le nœud du problème.

«Oui enfin je lui ai surtout bien expliqué que c’était par rapport au racisme et NON au penalty. Mais lui considérait qu’il n’y avait pas eu de racisme…», a tonné Kylian Mbappé.

Oui enfin je lui ai surtout bien expliqué que c’était par rapport au racisme et NON au penalty.

Mais lui considérait qu’il n’y avait pas eu de racisme… https://t.co/wZ1nQfb4l4 — Kylian Mbappé (@KMbappe) June 19, 2022

Une nouvelle bisbille qui ne sera pas de nature à rapprocher Le Graët et la superstar de l’équipe de France.