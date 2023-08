Coup d’État au Niger : une délégation officielle Mali-Burkina Faso envoyée à Niamey

L’armée malienne a annoncé lundi 7 août l’envoi à Niamey par le Mali et le Burkina Faso d’une délégation officielle conjointe en «solidarité» avec le Niger, théâtre fin juillet d’un coup d’État militaire et sous la menace d’une intervention militaire ouest-africaine.

«Le Burkina Faso et le Mali envoient une délégation à Niamey, conduite par le ministre malien» Abdoulaye Maïga, l’un des hommes forts de la junte malienne, a indiqué l’armée malienne sur les réseaux sociaux.

«Objectif : témoigner de la solidarité des deux pays au peuple frère du Niger», a-t-elle ajouté. La délégation est attendue lundi au Niger, selon les Affaires étrangères nigériennes.

Le Mali et le Burkina Faso – également arrivés au pouvoir par des coups d’État en 2020 et 2022 et eux aussi confrontés à la violence djihadiste – affirment qu’une intervention au Niger serait une «déclaration de guerre» à leurs deux pays.

