Côte d’Ivoire : Peter fait des révélations sur sa relation avec Emmanuelle Keïta

La rupture est définitivement consommée entre les deux tourtereaux ivoiriens Peter 007 et Emmanuelle Kéïta. L’idylle finie, les internautes assisent désormais à des règlements de compte au quotidien.

En effet, les ex-amoureux se livrent à une véritable guéguerre sur la toile, n’hésitant pas à y dévoiler leurs secrets les plus intimes.

Joint récemment via le net par l’équipe de l’émission Showbuzz de la Nouvelle Chaîne Ivoirienne, la belle actrice et influenceuse ivoirienne Emmanuelle Kéïta n’a pas hésité à s’en prendre à son ex fiancé Peter 007, prétendant n’être jamais tombée amoureuse de ce dernier.

Emmanuelle Kéïta déclare avoir accepté les fiançailles de son ancien partenaire à cause seulement de sa bague en diamant. «J’ai accepté les fiançailles avec Peter 007 à cause de sa bague en diamant… Je ne suis pas du tout amoureuse de cet homme, j’ai accepté sa bague parce qu’elle était en diamant et comme j’adore le diamant, il fallait que je la mette», a-t-elle confié.