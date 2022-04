Côte d’Ivoire : «Je suis sortie avec des hommes mariés, mais…», Coco Emilia

Invitée ce vendredi 01 avril 2021 sur le plateau de l’émission Life Week-end, l’influenceuse camerounaise, Coco Emilia, a plongé les téléspectateurs dans une grande émotion. Elle fait des révélations sur sa relation amoureuse avec Francis Mvemba, son désormais ex-époux.

Coco Emilia a confié avoir eu des relations «amoureuses» avec les hommes mariés. «Je peux l’avouer aujourd’hui, je suis sortie avec des hommes mariés mais j’ai toujours su respecter ma place», a-t-elle soutenu sur Life Tv.

Au passage, elle a aussi une réponse pour ceux qui la traitent de vendeuse de piment (prostituée). «Je leur dirais de ne pas m’en vouloir de réussir où ils ont échoué. Ce n’est pas en étant vendeuse de piment qu’on peut réussir et ce n’est pas de ma faute si certains n’ont pas pu saisir les opportunités.

Briseuse de foyer, je peux l’avouer aujourd’hui que je suis sorti avec des hommes mariés mais ce n’est pas pour autant que j’ai voulu humilier publiquement [leurs épouses, ndlr] comme ça été le cas avec Yousra (influenceuse marocaine, ndlr); chose que je n’ai jamais faite. J’ai toujours su respecter ma place», poursuit-elle.

Première audience

Pour ce qui est de son récent mariage, elle souligne être en instance de divorce. «J’ai demandé le divorce parce qu’on était en incompatibilité, on ne se comprenait plus. Je me suis juste rendue compte que je m’étais trompée (…) La première audience aura lieu en juin bien qu’il ne veuille pas», explique celle-ci.

«Francis et moi sommes en instance de divorce (…) On a la première audience en juin à Paris. Lui, il ne veut pas mais c’est mieux pour tout le monde surtout pour la petite.

La situation m’a extrêmement fait souffrir parce que je me suis mis beaucoup de personnes à dos. J’ai tout donné (…) J’en souffre encore aujourd’hui parce que je l’ai aimé et en plus on a une fille. Je me suis mariée parce que j’étais folle amoureuse», conclut-elle.