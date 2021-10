Côte d’Ivoire : grosses confidences de Gohou Michel sur l’actrice Akissi Delta

La jeune et belle actrice ivoirienne, Emma Lohoues, fait partie des personnalités du showbiz les plus influentes de Côte d’Ivoire, voire en Afrique. Agée de 34 ans, elle dit être fière des nombreux progrès réalisés dans sa vie.

Dans une vidéo récemment postée sur la toile, Emma Lohoues a expliqué le fonctionnement de ses différentes entreprises. L’actrice ivoirienne précise que son institut de beauté «Empire 17» dont l’inauguration a eu lieu il y a quelques mois, est une holding qui regroupe plusieurs entreprises.

«Empire 17, c’est une holding, il y a le Spa qui existe et qui rapporte son argent ; ‘’12 Wix’’ qui rapporte son argent, ‘’Beauty the make up‘’ qui rapporte aussi son argent (…) Moi, j’estime qu’avoir un ou deux millions par jour, avec ces 3 petites entreprises là, c’est peu», a-t-elle indiqué.

De plus, la belle Emma Lolo, suivie par plus de deux millions de personnes sur les réseaux sociaux, est régulièrement sollicitée par des marques pour la publicité.

Elle s’est également lancée dans l’évènementiel, en pilotant avec brio, la première édition du festival Coming to Côte d’Ivoire, qui a eu lieu les 12, 13 et 14 août dernier.

Brillante dans les secteurs d’activités où elle s’est investie, la belle Emma Lolo dit être fière de son parcours, même si elle dit ne pas encore avoir atteint ses objectifs. «Je ne suis pas encore là où je veux être mais je suis fière de ne plus être là où j’étais !», a-t-elle écrit sur sa page Facebook.

Dans une récente sortie sur la toile, Emma Lohoues exhortait déjà les jeunes filles à se battre dans la vie, tout en révélant avoir bataillé très fort pour se faire une place au soleil.

«Moi que vous voyez aujourd’hui là, j’ai eu à travailler dans des instituts ; j’ai eu à être insultée par des patrons…Pour être actrice, je ne suis pas passée par la petite porte ; j’ai eu à me faire insulter, ridiculiser et rejeter dans des castings. J’ai eu un petit magasin avant d’avoir un institut de beauté et là, je pense que je n’ai encore rien fait…Arrêtez de tendre la main. Bougez-vous ! C’est de petit boulot à petit boulot qu’on arrive à ce dont on a toujours rêvé. Pour réussir, il faut faire preuve d’abnégation, de courage ; d’échec en échec, on finit par réussir», avait-elle conseillé, rapporte Afrique sur 7