Christophe Galtier révèle son secret : «Il est très important que quand les joueurs arrivent…»

Lors d’un entretien accordé à Carré, Abdou Diallo est revenu sur son départ du PSG. L’occasion d’expliquer le choix Leipzig et de révéler les dessous de son départ.

«J’ai eu pas mal de sollicitations tout l’été. J’ai été très exigeant parce que je ne voulais pas me tromper, et Leipzig, pour moi, ça cochait toutes les cases : bon club, avec des ambitions, avec un gros projet, un projet stable, ça joue la Ligue des Champions, et ça joue les premiers rôles en Bundesliga», a lancé Abdou Diallo, avant d’insister.

«Je retrouvais des joueurs que je connaissais, un championnat que je connaissais et je voulais aussi me mettre dans le risque. J’ai 26 ans, c’est le moment et je ne veux pas avoir de regret à la fin de ma carrière. On va y aller, si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, au moins on aura essayé», a conclu Abdou Diallo.