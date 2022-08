Chelsea – Tottenham : bagarre entre Thomas Tuchel et Antonio Conte (vidéo)

Décrié par les supporters pour son attitude ce samedi 13 août 2022, Kylian Mbappé aurait demandé aux dirigeants du PSG de faire partir Neymar, et Neymar a été mis au courant !

Malgré un but pour son retour avec le PSG lors de la victoire 5 – 2 face à Montpellier hier au Parc des Princes, Mbappé suscite les critiques chez une grande partie des supporters parisiens.

Au-delà de l’action où on le voit râler et stopper sa course après ne pas avoir été servis peu avant la mi-temps, c’est également son penalty raté en début de match qui pose question.

Les observateurs ne comprenant pas que l’ancien monégasque le tire alors que Neymar, un des si ce n’est le meilleur du monde en la matière, était sur le terrain.

Cependant, Romain Molina affirme que le problème est plus profond en sous-entendant que Kylian Mbappé aurait demandé le départ du Brésilien à la direction du Paris Saint-Germain.