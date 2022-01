C’était la rencontre secrète de Meghan Markle et du prince Harry avec Tom Holland et Zendaya

Deux des couples les plus importants du moment se sont rencontrés : Meghan Markle et le prince Harry ont rencontré Tom Holland et Zendaya il y a quelques jours.

Comme vous l’avez lu ! Des membres de la famille royale et des stars hollywoodiennes ont eu une réunion, comme le rapporte une source proche du duc et de la duchesse de Sussex au média MailOnline.

Meghan Markle et le prince Harry sont tous deux à un stade où ils sont reconnus dans le monde entier tant pour leur travail que pour leur vie personnelle : avec leurs déclarations controversées, ils ont mis la famille royale en échec à plus d’une occasion.

De leur côté, Tom Holland et Zendaya apprécient le succès de Spider-Man : No Way Home et la grande acceptation que le film a eu par le public.

Pour ces raisons il est surprenant d’imaginer une rencontre entre ces célébrités et surtout, la raison qui les a amenées à se rencontrer. Cependant, il est possible d’en savoir un peu plus sur la façon dont Tom Holland, Meghan Markle, Zendaya et le prince Harry se sont rencontrés grâce au fait qu’un ami proche des ducs de Sussex a révélé quelques détails.

Voici comment Meghan Markle, le prince Harry, Zendaya et Tom Holland se sont rencontrés

Selon ce qui a été publié dans le MailOnline, le couple royal a contacté Tom Holland et Zendaya à tout moment et leur a demandé de se rencontrer. «Tom et Zendaya ont été plutôt surpris par ce que j’ai entendu», a déclaré la source.

«Tom n’avait jamais rencontré Harry ni ne lui avait parlé de sa vie, donc il ne savait pas ce qu’ils voulaient», a-t-il ajouté. Cependant, les acteurs ont accepté de rencontrer le duc et la duchesse de Sussex, qui vivent à Montecito, en Californie. «La rencontre a eu lieu», a assuré l’informateur.

On ne sait pas pourquoi le prince Harry et Meghan Markle étaient si intéressés à rencontrer Tom Holland et Zendaya, mais il est possible qu’ils les aient recherchés pour les convaincre de participer à l’un de leurs projets. Se pourrait-il que nous les voyions bientôt travailler ensemble ?