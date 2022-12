C’est ce qu’a dit Jennifer Lopez en réunissant sa famille avec Ben Affleck pour Noël

Avoir une famille nombreuse et unie signifie un maximum de plaisir lors des réunions de famille, ce sur quoi Jennifer Lopez était très claire depuis longtemps. Cependant, après avoir épousé Ben Affleck, le nombre d’invités a doublé et cela s’est reflété dans la célébration de Noël.

La chanteuse a expliqué comment c’était de réunir les deux familles et a donné des détails sur la décoration choisie pour les vacances de décembre de cette année. Nous vous disons tout ce qu’il a dit.

Le Noël magique de Jennifer Lopez et Ben Affleck

Pour Noël 2022, Jennifer Lopez a choisi un thème innovant qui incluait les colibris. Son choix, a-t-elle révélé dans On The JLo, était parce qu’elle les considère comme des «messagers d’amour» et chaque fois qu’elle en voit un, elle l’attribue à un signe de Dieu que «tout ira bien».

Elle portait une robe avec un imprimé de cette espèce et décorait l’arbre avec des dizaines de figures de colibris. Une fête pleine de joie, de couleurs et d’amour.

Cela a été dit par JLo lors de la réunion de sa famille avec Ben Affleck à Noël

Le lendemain du dîner de Noël, de nombreuses familles racontent généralement ce qui s’est passé et Jennifer Lopez n’a pas sauté cette étape. La «diva du Bronx» a chéri chaque souvenir du dîner et l’a partagé avec les lecteurs de On The Jlo.

Il a raconté son voyage de Noël avec les colibris et a raconté ce que c’était que de partager avec sa famille et celle de Ben Affleck. Il a affirmé que tout a doublé et que le chaos a triplé.

«Nous mélangeons les familles, doublons les gens, doublons le plaisir, doublons l’amour, doublons les cadeaux et triplons le chaos !»

S’ils ont passé un si bon moment à Noël, on imagine déjà à quel point la fête du Nouvel An de Jennifer Lopez et Ben Affleck sera amusante.