Carragher tacle Ronaldo : «Bienvenue dans le club des ignorés de Ronaldo»

Jennifer López sait parfaitement gérer toute controverse et cette fois, il n’y a pas eu d’exception. Au milieu des rumeurs de séparation d’avec Ben Affleck, elle a une nouvelle fois révolutionné ses fans.

De plus, Ben Affleck a déjà été vu sans son alliance, donc cela alimente encore plus les rumeurs sur une éventuelle séparation définitive entre les deux. Après toutes les nouvelles sur son possible divorce, la chanteuse a décidé de partager sur Instagram des images suggestives qui ont rendu ses followers fous.

Dans ceux-ci, JLo pose en lingerie sur un lit, les cheveux complètement détachés et avec un grand sourire, comme si c’était un indice de toutes les rumeurs sur sa vie conjugale. «Ta beauté est rafraîchissante»…«La plus belle»... «Tu es la plus chaude»… sont quelques-uns des commentaires que l’artiste a reçus après avoir partagé ce post chaud sur Instagram.