Cameroun : mauvaise nouvelle pour Samuel Eto’o…

Décidément, les soutiens de Lionel Messi continuent de monter au créneau pour défendre l’Argentin après sa performance de la semaine contre le Real Madrid.

Tout est parti d’un «3» infligé par le quotidien L’Equipe à Lionel Messi dans ses notes pour la rencontre entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid en Ligue des champions. Et d’un coup, les soutiens ont été nombreux pour défendre le rendement de l’Argentin.

Sergio Agüero a été le plus virulent: «En France, les magazines et les journaux l’ont tué. Ce sont des connards», a pesté l’ancien attaquant de Manchester City. Et un autre ami de Messi, Cesc Fabregas, est également monté au créneau, en haussant le ton.

«Est-ce que Messi a été trop durement critiqué ? C’est certain, a répondu le Monégasque à Mundo Deportivo. J’ai lu des choses de la part de gens qui n’ont pas dû le voir jouer contre le Real Madrid. Sans être stellaire, il a fait un bon match.

Il a lancé Mbappé seul en première mi-temps avec une passe dont aucun autre des 21 joueurs sur le terrain ne serait capable. Il est bien passé entre les lignes, a donné une autre passe décisive à Neymar qui aurait pu être un but.»

Bien sûr, Fabregas a bien vu que Messi avait manqué son penalty, un mal récurrent pour La Pulga. «Et alors? Le juger pour ça me semble ridicule, estime Fabregas. Le foot va beaucoup plus loin. Courtois est un gardien fantastique et il a du mérite.»

Dans le même ordre d’idée, Mauricio Pochettino a également été catégorique pour défendre Messi. «C’est le meilleur joueur du monde. Si tu veux expliquer le football à quelqu’un, c’est Leo Messi, a rappelé le technicien argentin en conférence de presse, relaye RMC. Le fait de rater un penalty ne va pas affecter sa confiance.

C’est impossible. Si quelqu’un dit ça, il ne connaît pas ce sport. Messi, c’est le football. Comme je l’ai dit dans la presse, il a fait un très bon match. Son nombre d’interventions, c’était aussi important pour nous. Il a permis à l’équipe de faire une bonne prestation, de jouer ensemble.»