Britney Spears : son fiancé Sam Asghari, la surprend avec un nouveau chiot pour se protéger

Le fiancé de Britney Spears, Sam Asghari, a offert à la chanteuse un nouveau chien différent des races de jouets qu’elle a acquises au fil des ans, pour une raison précise.

Britney Spears a un nouvel ami à quatre pattes dans sa vie pour l’aider à rester en sécurité après sa victoire à la tutelle.

Le fiancé de la pop star, Sam Asghari, l’a surprise avec un chiot Doberman femelle, qui deviendra beaucoup plus gros que les races de jouets qu’elle a acquises au fil des ans. Le nouveau chien jouera également un rôle très différent : Protecteur.

«J’ai surpris mon fiancé avec notre nouveau membre de la famille», a écrit Sam sur Instagram le vendredi 8 octobre. «Porsha #doberman #homesecurity»

Il a partagé une vidéo de lui tenant le chiot tout en parlant à Britney, qui lui a demandé : «Qui est le nouveau membre de la famille ?»

«Elle s’appelle Porsha et elle est censée t’aimer inconditionnellement et elle sera formée pour te protéger de toute putain de mère qui vient autour de toi avec de mauvaises intentions», répond Sam en embrassant le chiot.

Le fiancé de Britney a également présenté ses propres capacités de protecteur avec une publication Instagram Story d’un graphique d’un magasin d’armes à feu basé à Simi Valley, en Californie, le représentant en train de tirer avec un pistolet lourd tout en portant des lunettes de protection et un étui.

La boutique l’a tagué lui et Britney et le post présente son single «Criminal» de 2011. «J’adore la chanson», a écrit Sam sous-titré dans sa rediffusion, ajoutant un emoji riant et un emoji du drapeau américain.

L’arrivée de Porsha survient plus d’une semaine après que le père de Britney, Jamie Spears, a été suspendu d’une tutelle qui a contrôlé sa vie pendant 13 ans, à la demande de la pop star.

Après sa destitution en tant que surveillant de la succession de 60 millions de dollars du chanteur, le juge discutera en novembre de l’opportunité de mettre fin entièrement à la tutelle.

Dans le documentaire The New York Times Presents: «Controlling Britney Spears», diffusé sur Hulu et FX le 24 septembre, un ancien membre de l’équipe de sécurité de Britney a affirmé que le président de l’entreprise «avait placé un appareil d’enregistrement audio dans la chambre de Britney».

Le programme télévisé allègue que l’appareil a capturé plus de 180 heures d’audio, y compris les interactions et les conversations de Britney avec son petit ami et ses enfants, et qu’il n’est pas clair si le tribunal était au courant d’une telle surveillance. En Californie, il est illégal d’enregistrer des conversations confidentielles sans consentement.

L’avocat de Jamie a déclaré dans une déclaration au New York Times, «Toutes ses actions étaient bien dans les paramètres de l’autorité qui lui a été conférée par le tribunal. Ses actions ont été faites avec la connaissance et le consentement de Britney, son avocat commis d’office, et/ou le tribunal. Le dossier de Jamie en tant que conservateur – et l’approbation par le tribunal de ses actions – parlent d’eux-mêmes.»

L’entreprise de sécurité, Black Box Security, a déclaré dans un communiqué diffusé dans le documentaire : «Black Box s’est toujours comporté dans les limites professionnelles, éthiques et légales et ils sont particulièrement fiers de leur travail pour assurer la sécurité de Mme Spears pendant de nombreuses années.»

Dans le documentaire, l’ancien membre de l’équipe de sécurité a également déclaré qu’ils travaillaient pour Jamie et qu’il leur avait demandé de surveiller le téléphone de sa fille.

Le programme montre un e-mail de l’un des avocats de Jamie déclarant que le père de Britney «confirme qu’il n’a pas accès à ses appels, messages vocaux et SMS».

Dans un dossier déposé après la publication du documentaire et avant que Jamie ne soit démis de ses fonctions de conservateur de Britney, l’avocat du chanteur a écrit comment le New York Times «a rapporté que M. Spears s’était livré à des invasions horribles et inadmissibles de la vie privée de sa fille adulte».

L’avocat a ajouté : «M. Spears a franchi des lignes insondables. Bien qu’elles ne soient pas des preuves, les allégations justifient une enquête sérieuse.»