Britney Spears : la chanteuse et son fiancé Sam Asghari enflamme la toile (photos)

Drake a organisé une incroyable fête d’anniversaire sur le thème d’Halloween aux studios Goya samedi soir et certaines des plus belles célébrités d’Hollywood étaient vêtues de leurs meilleurs costumes.

Drake sait toujours comment organiser une grande fête et c’est exactement ce qu’il a fait pour célébrer son 35e anniversaire !

Le rappeur, dont le grand jour est le 24 octobre, a organisé une fête sur le thème d’Halloween aux Goya Studios dans la nuit du 23 octobre et des participants comme Larsa Pippen, Chris Brown, Offset et bien d’autres se sont présentés dans des costumes épiques.

Drake, lui-même, s’est habillé comme un cow-boy pour la nuit mouvementée avec une veste beige pleine de franges sur un haut en jean et un chapeau de cow-boy blanc.

La fête aurait également été sur le thème de Chico Amante, et puisque cela se traduit par «lover boy», cela semble être un hommage au dernier album de Drake, Certified Lover Boy.

Le costume de Larsa était Elvira Hancock de Scarface et comprenait une longue robe blanche soyeuse sans manches et une perruque blonde platine tandis que Chris et Offset ne semblaient être ni quelqu’un ni rien d’autre que leur moi déjà impressionnant.

La tenue de Chris comprenait une veste bleue et blanche soyeuse sur un pull et un jean de couleur claire, tandis qu’Offset portait son propre haut à manches courtes soyeux beige avec plusieurs colliers et un pantalon noir.

Parmi les autres invités qui se sont présentés, citons Luka Sabbat, French Montana, Future, YG, le joueur de la NBA Kawhi Leonard et l’homme d’affaires James Goldstein, qui, comme Drake, s’est également déguisé en cow-boy.

La fête avait l’air d’être L’endroit où aller ce week-end et chaque invité semblait être détendu tout en souriant à la caméra.

Drake et d’autres fêtards ont également partagé des photos et des vidéos, dont l’un de ses amis lui chantant «Joyeux anniversaire» dans le lieu amusant, que l’on peut voir ci-dessus, et il avait l’air aussi heureux que possible.

Les gens ont applaudi, des boissons ont été bues et de la musique fantastique a été jouée, prouvant que c’était une soirée inoubliable!

Ce n’est pas la première fois que Drake organise une fête d’anniversaire vraiment mémorable. L’artiste talentueux est connu pour avoir passé un moment incroyable année après année et la fête de l’année dernière n’a pas fait exception !

Il a organisé l’événement chic à Los Angeles, en Californie, et des photos sur les réseaux sociaux le montraient habillé pour impressionner dans un blazer gris foncé sur un haut marron alors qu’il se mêlait à des invités comme le producteur G-RY et dégustait un gâteau avec des cierges magiques et un menu savoureux.