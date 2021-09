Britney Spears : la chanteuse américaine demande la fin de la tutelle paternelle pour se marier

Adele a utilisé son compte Instagram officiel pour révéler un nouveau chapitre de sa vie, sa relation avec Rich Paul après plusieurs mois de spéculation.

Qui est Rich Paul ? Le nouveau petit ami d’Adèle

Rich Paul est agent des joueurs de la NBA et est connu pour être l’un des plus importants de la ligue, est également fondateur et PDG de l’agence Klutch Sports, considérée comme l’une des 100 entreprises les plus influentes au monde par le magazine Time.

Parmi ses clients se trouve le basketteur LeBron James, qui à 39 ans est considéré comme l’un des meilleurs joueurs de l’histoire et a une valeur nette d’environ 100 millions de dollars.

Il a également été reconnu par le magazine Forbes, où il est apparu en 2020 comme l’un des dix agents les plus puissants du monde du sport.

Selon The New Yorker, Rich Paul s’est démarqué grâce à ses efforts pour obtenir des contrats de plusieurs millions de dollars pour les joueurs avec lesquels il travaille.

Rich Paul et son histoire de vie

Rich Paul est né le 16 décembre 1981 dans l’ un des quartiers les plus pauvres de Cleveland et comme sa mère avait des problèmes de toxicomanie, il est allé vivre avec son père, au-dessus du magasin où il travaillait et vendait des T-shirts.