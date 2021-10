Booba : le rappeur français fait des révélations sur la vie privée de Gims sur Instagram

Snoop Dogg dit que lui et Eminem ont arrangé les choses après une querelle d’un an, révélant qu’il s’est excusé auprès de son «frère» dans une nouvelle interview avec «The Breakfast Club».

Snoop Dogg et Eminem ont mis fin à leur querelle avant leur très attendu spectacle de mi-temps du Super Bowl, donc tout va bien dans le monde.

Le rappeur «Drop It Like It’s Hot», 50 ans, a déclaré qu’il s’était excusé auprès de son «frère» Eminem, 49 ans, lors de l’émission The Breakfast Club le 27 octobre, expliquant qu’il avait fait savoir à son collègue musical qu’il «s’améliorait» lui-même.

La querelle a commencé à la mi-2020, lorsque Snoop a déclaré qu’il ne classerait pas le rappeur «Lose Yourself» parmi ses 10 meilleurs rappeurs, énumérant à la place une série d’autres rappeurs des années 80.

Eminem a répondu aux commentaires de sa chanson «Zeus», en rappant : «Je suis habitué aux gens qui me frappent, mais pas dans mon camp ; Je suis diplomate parce que j’essaye de l’être ; la dernière chose dont j’ai besoin, c’est de Snoop me doggin».

Dans son interview à la radio, Snoop a qualifié ses remarques initiales de «de sa poche». «J’aime Eminem», a-t-il déclaré. «Et le truc, c’est que nous aimons tellement le hip hop, nous sommes compétitifs. Nous luttons contre des rappeurs, donc c’était censé déclencher ça en lui. Il a ensuite appelé le rappeur «famille», ajoutant:

«Nous, frères et famille, nous apprenons donc à nous apprécier les uns les autres pour ce que nous faisons. . . nous avons eu une longue conversation sur le respect que nous avons les uns pour les autres et sur la façon dont nous devons parler en public les uns des autres.

«J’avais l’impression d’avoir perdu ma poche», a poursuivi Snoop. «Je me suis excusé auprès de lui, et je lui ai fait savoir et je m’améliore simplement. Je fais des erreurs. Je ne suis pas parfait. Je suis Snoop Dogg. Une fois les choses arrangées, les frères devraient faire la une du spectacle de la mi-temps du Super Bowl LVI au SoFi Stadium d’Inglewood aux côtés du Dr Dre, de Mary J. Blige et de Kendrick Lamar. Snoop a révélé que lorsqu’il a découvert que le Dr Dre avait reçu l’appel pour se produire, il a pensé qu’il le ferait aussi.

«Dr. Dre est l’un de mes plus proches associés», a déclaré Snoop. «Quand j’ai su qu’il avait reçu l’appel, j’ai pensé que j’allais bientôt recevoir l’appel. Mais ajouter Eminem, Kendrick et Mary J. Blige est spécial. Ce sont ses super amis pour montrer aux gens pourquoi il est qui il est. Il voulait vraiment donner aux gens ce qu’ils voulaient. C’est un moment à Los Angeles.

Le Super Bowl LVI et l’émission à la mi-temps seront diffusés le dimanche 13 février 2022 sur NBC, Telemundo et Peacock.