Bien qu’il ne joue pas la Ligue des champions, le luxueux avion privé de Cristiano Ronaldo

Au-delà de rester en dehors de l’UEFA Champons League, CR7 est toujours une tendance. Depuis que Georgina Rodriguez et son partenaire, le footballeur Cristiano Ronaldo, ont commencé leur relation en 2016, les médias et ses ardents followers ont toujours été attentifs aux activités qu’ils mènent professionnellement mais aussi dans leur vie quotidienne.

Et c’est qu’ils attirent souvent l’attention avec leurs expériences exclusives partagées via leurs réseaux sociaux. La liste des luxes ne s’arrête pas à ce que l’on voit.

En plus des vêtements des meilleures marques et de leurs voitures exclusives, ils ont également été aperçus à plusieurs reprises dans leur avion privé, qu’ils utilisent très fréquemment en raison des multiples voyages qu’ils effectuent à travers le monde au cours de l’année.

Selon des informations de presse, le Portugais possède un modèle Gulfstream G650. On estime qu’il a une valeur de 65,5 millions de dollars, avec une capacité qui lui permet de transporter jusqu’à 18 passagers.

Le luxe de ce navire se démarque à première vue, car il a des finitions imitation bois foncé sur les portes et les couloirs à l’intérieur, ainsi que des sièges pouvant accueillir jusqu’à 10 personnes, qui peuvent être réarrangés pour devenir des lits.

Comme si cela ne suffisait pas, on dit qu’il dispose également d’un four électrique, d’un four à micro-ondes, d’un réfrigérateur, d’un téléphone satellite et même d’un système de divertissement, très bien équipé pour résister aux longues heures de voyage. Un luxe, pour les élus.