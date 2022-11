Bénin : Blaaz dévoile son nouveau single «Piment», en featuring avec Vano Baby

S’il a déjà affronté des attaquants comme Erling Haaland, Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo, Virgil Van Dijk (Liverpool) a révélé que le buteur le plus difficile à arrêter était le Français Olivier Giroud (Milan).

«L’attaquant le plus dur que j’ai marqué ? Giroud. J’ai toujours senti qu’il avait réussi à marquer contre moi. Que ce soit au service d’Arsenal, de Chelsea ou de la France. Il a toujours marqué», a reconnu le défenseur central, s’adressant à Sky Sports.

Van Dijk a même donné un exemple de la capacité de but de Giroud : «L’année où nous avons remporté la Premier League (2019/20), nous avons battu Chelsea 5-2. Quand on menait 3-0, il a réussi à marquer un but difficile et je me disais : ‘on gagne sans problème, mais il réussit quand même à marquer contre moi’».