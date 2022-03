Barrages Mondial 2022 : la CAF prend une importante décision, le Sénégal devra redoubler d’effort

La semaine convulsive du Real Madrid a culminé avec la présence du président, Florentino Pérez, qui a approché Valdebebas pour offrir son soutien à l’entraîneur merengue.

Au cours d’une rencontre qui a duré plus d’une heure, Carlo Ancelotti et Pérez, entraîneur et président du Real Madrid, en ont profité pour dresser la carte de l’équipe pour le reste de la saison et prévoir des renforts pour la saison prochaine.

Ancelotti a profité du rassemblement pour demander un renfort au président. Le nom que Carletto a lancé était celui de Fabian Ruiz, un footballeur de Naples, qui connaît une excellente saison avec l’équipe italienne.

L’entraîneur du Real Madrid a reçu de très bons rapports de Ruiz et cela ajoute aux intentions du joueur de quitter l’Italie l’été prochain , car il envisage très favorablement son retour en Liga, donc de Madrid , ils iraient à sa recherche.

Ancelotti l’avait déjà aux commandes en effet, lorsque l’entraîneur merengue était à Naples, Fabian est arrivé en renfort du Real Betis à la demande expresse de l’actuel entraîneur madrilène.

Le Real Madrid ira pour Fabián

Après la rencontre entre Florentino Pérez et Carlo Ancelotti, on s’attend à ce que le président prenne en compte la demande de l’entraîneur et puisse faire venir Fabian Ruíz pour renforcer le noyau merengue.

Le footballeur a un contrat avec l’équipe italienne jusqu’à fin juin 2023, les Merengue devront donc négocier avec le club l’éventuel transfert du joueur espagnol.