Barcelone : Sergio Agüero réagit à la victoire du Barça

Le milieu de terrain du Barça était satisfait de la victoire contre Valence, une victoire qui aide l’équipe à reprendre le moral pour les duels contre le Dinamo Kiev et le Real Madrid.

Frenkie de Jong, milieu de terrain du Barça, a souligné le grand travail collectif pour ajouter la victoire au Camp Nou contre Valence (3-1) et à la fin du match il était très heureux d’obtenir les trois points avant une semaine clé avec les matchs. contre le Dynamo Kiev et le Real Madrid.

«Gagner était très important, nous sommes dans une semaine clé de la saison. Nous avons bien commencé la semaine, en marquant des points, et nous devons continuer à ajouter de la confiance. C’est très important pour l’équipe», a déclaré De Jong, qui a souligné le réaction de l’équipe pour tracer le premier but de Gayà.

«C’est toujours dommage de marquer si tôt, mais nous avons très bien réagi. Je pense que nous avons joué avec beaucoup d’intensité aujourd’hui. L’attitude a été très bonne», a déclaré De Jong, qui a salué l’importance d’Ansu Fati dans l’équipe après l’autre but du jeune attaquant.

«Ansu est très important avec sa vitesse et sa profondeur. Il a un contre un et a aussi un but. Nous sommes très heureux de l’avoir et qu’il soit de retour», a déclaré le milieu de terrain néerlandais, qui a également qualifié la présence de Dest de droit. ailier et a noté que l’Américain «très bon un contre un et beaucoup de vitesse.»

Frenkie de Jong a également souligné que le public du Camp Nou les avait beaucoup aidés et n’était pas entré dans la controverse du penalty de Gayà, bien qu’il ait assuré que cela semblait un penalty.