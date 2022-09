Barça : Xavi explique pourquoi Franck Kessié n’a pas beaucoup joué cette saison

Il a fallu quelques minutes pour que les photos du combat entre Shakira et Piqué deviennent rapidement virales.

La séparation controversée de Shakira et Gerard Piqué continue de faire parler d’elle car certaines photos d’une forte bagarre entre l’ancien couple sont devenues virales sur les réseaux sociaux un mois avant l’annonce de leur séparation et où l’on spécule que le footballeur révèle au chanteur son décision de vivre avec Clara Chía Martí .

A noter que lors de la bagarre entre Shakira et Gerard Piqué leurs précédents enfants ont été retrouvés, suscitant des commentaires sans fin.

Depuis le 4 juin dernier, Shakira a confirmé que sa relation avec Gerard Piqué aurait pris fin et depuis, les informations sur le quotidien de l’ancien couple continuent d’être dévoilées, tant il semble qu’elle sera l’une des plus controversées du milieu. du Spectacle.

Grâce à l’un des paparazzi les plus prestigieux d’Espagne, Jordi Martin, nous avons appris et confirmé l’infidélité du footballeur, révélant l’identité de sa nouvelle petite amie, Clara Chía Martí, son infidélité avec l’ex-petite amie de Leonardo DiCaprio, parmi tant d’autres révélations.

Ils filtrent les photos d’un combat musclé entre Shakira et Gerard Piqué devant leurs enfants

Sur ces photographies diffusées par les médias internationaux, on peut voir que les deux célébrités ont fait une sortie en famille puisqu’elles étaient sur un yacht avec leurs deux enfants.

Cependant, ils ont été capturés au pire moment de la rencontre, car on peut voir qu’ils se sont battus avec acharnement sur les expressions de Shakira et de Gerard Piqué, qui n’ont pas dérangé d’être devant Sasha et Milan, qui sont restés assis.

Il est important de souligner que Shakira et Gerard Piqué ont donné des indications selon lesquelles la relation ne s’était pas plutôt bien terminée, car malgré ces photos où une forte bagarre entre les deux est montrée devant leurs enfants, il faut rappeler que les deux célébrités ont de nombreuses frictions pour avoir la garde de Sasha et Milan, qui n’ont pas pu s’entendre en raison de la différence d’intérêts qu’ils ont, ainsi que des différences après que la relation entre l’Espagnol et Clara Chia Martí a été rendue publique

D’un côté, Shakira veut quitter Barcelone pour aller vivre avec ses enfants à Miami où elle possède un luxueux manoir, cependant, Gerard Piqué ne veut pas être loin de Sasha et de Milan, il rejette donc certaines propositions lancées par le Colombien parvenir à un accord concernant la garde.

Il convient de noter que les raisons du combat sont inconnues, mais on suppose que cela pourrait être dû à la pression de Clara Chía Martí sur Gerard Piqué pour qu’il se sépare définitivement de Shakira.