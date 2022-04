Barça : le triste message de Pedri aux fans

Malgré le fait que l’équipe ait payé une clause de résiliation exorbitante pour ses services, Antoine Griezmann a eu beaucoup de mal à s’adapter.

Antoine Griezmann est l’un des joueurs les plus importants de l’Atlético de Madrid et, malgré le fait que sa performance ne soit pas la même que lors de la meilleure étape de sa carrière, le staff technique et le conseil d’administration prennent son cas avec beaucoup de patience, car ils sont très conscients que son passage au FC Barcelone a généré de nombreuses insécurités.

Mi-2019, le club blaugrana a payé la somme surprenante de 120 millions d’euros pour la clause de résiliation de l’attaquant français, qu’ils ont annoncé comme leur signature vedette de la saison et, au-delà du fait que ses premières performances étaient très bonnes, son niveau diminué avec le temps.

En fait, les mois qui ont suivi l’isolement en Espagne ont été les plus critiques pour le Français, qui a eu de sérieuses difficultés à retrouver sa forme physique et à assumer un rôle décisif pour l’équipe, une situation qui a suscité de nombreuses critiques de la part des supporters médiatiques. et quelques fans.

Bien qu’Antoine Griezmann soit revenu pour avoir des performances exceptionnelles après sa récupération, il y a ceux qui considèrent que sa confiance n’est pas la même.

L’attaquant a disputé 102 matchs officiels avec Barcelone au cours desquels il a pu marquer 35 buts, un nombre relativement faible par rapport à ses records à l’Atlético de Madrid .

Cholo Simeone fait entièrement confiance à Antoine Griezmann

Le retour d’Antoine à l’Atlético de Madrid n’était pas ce à quoi les fans s’attendaient, car le joueur qui était autrefois leur plus grande star a actuellement de sérieux problèmes face au but, c’est pourquoi beaucoup demandent son départ de l’équipe.

Cependant, cette situation défavorable ne déconcerte pas Cholo Simeone, qui connaît très bien le potentiel d’Antoine Griezmann et lui accorde sa confiance semaine après semaine. En fait, le Français est titularisé depuis plusieurs matchs.