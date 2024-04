Barça : «J’ai envoyé un message à Ousmane Dembélé et lui ai dit que…», déclare Xavi

Le quart de finale aller de la Ligue des champions entre le Real Madrid et Manchester City a été un véritable spectacle, avec six buts marqués et un match nul 3-3. Mais après le match, l’entraîneur de City, Pep Guardiola, a eu des critiques à formuler sur l’état de la pelouse du Santiago Bernabéu.

«Le toit ? Moi, je préfère voir le ciel. La vérité est que le stade est impressionnant. Maintenant, il ne leur reste plus qu’à prendre soin de la pelouse, il ne leur manque plus qu’à l’améliorer. La prochaine étape dont Florentino (Pérez) doit se soucier est de constituer un bon terrain, une belle pelouse, comme le Real l’a toujours fait auparavant», a déclaré Guardiola en conférence de presse.

«Je n’y ai pas mis les pieds personnellement, mais c’est ce que les joueurs m’ont dit. Que le président ne le prenne pas mal mais ne laissez pas les gens prendre ce problème à la légère dans le mauvais sens. Le terrain est spectaculaire, les vestiaires également. C’est un travail impressionnant. Je me souviens que le Real a toujours eu une pelouse incroyable, un véritable tapis. Et aujourd’hui, ce n’était pas comme ça, mais je suis sûr qu’ils vont régler le problème», a-t-il ajouté.

Les critiques de Guardiola ne sont pas surprenantes. La pelouse du Bernabéu a été un sujet de discussion tout au long de la saison, et elle a semblé particulièrement sèche et abîmée lors du match contre City.