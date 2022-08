Aya Nakamura et son compagnon Vladimir Boudnikoff placés en garde à vue

Le Real Madrid a encore une occasion de remporter un trophée ce mercredi soir à Helsinki contre l’Eintracht Francfort en Supercoupe d’Europe. En conférence de Presse à la veille de ce choc, Karim Benzema a été invité à commenter l’amélioration de son jeu depuis le départ de Cristiano Ronaldo.

«Après le départ de Cristiano, j’ai commencé à marquer plus. Avec lui, j’ai donné plus de passes décisives, il m’aidait beaucoup. Il faut toujours travailler au profit de l’équipe, jouer le rôle le plus utile possible, compléter ses coéquipiers et rendre l’équipe meilleure.

Je savais que je pouvais faire mieux, et quand Cristiano est parti, j’ai compris que le moment était venu de changer, à la fois en termes de style de jeu et d’ambition. Et c’est ce que j’ai fait.», a-t-il déclaré.

Ronaldo est parti en 2018. Au cours des quatre saisons qui ont suivi, Benzema a marqué 30 buts ou plus à trois reprises. Avec Ronaldo dans l’équipe, cela ne s’est produit qu’une seule fois – lors de la saison 2011/12.

Sans Ronaldo, le Français est devenu le point focal des attaques du Real Madrid. Karim est resté aussi impliqué dans la construction, mais il a également commencé à recevoir plus de balles.