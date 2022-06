Alors que le Real Madrid remporte la 14 Ligue des Champions, ce que l’Atlético Madrid célèbre

Une fois les leviers économiques validés, le FC Barcelone compte bien finaliser l’arrivée de Robert Lewandowski. Le Polonais veut jouer en Espagne et le plateau culé prépare une nouvelle offre millionnaire pour convaincre le Bayern Munich, une équipe avec laquelle le buteur entretient un lien jusqu’en 2023. Et une nouveauté de la part du Polonais fait pencher la balance en faveur du Catalans.

Le journaliste du journal ‘Bild’ Tobi Altschäffl a confirmé la rencontre entre le joueur et le directeur sportif du club bavarois, Hasan Salihamidzic, avancée par ‘Sky Sport’ et aussi que l’international polonais n’a pas changé d’avis et insiste sur le fait qu’il veut jouer au FC Barcelone dès la saison prochaine.

Tous les efforts du Bayern Munich se heurtent à la position ferme de Lewandowski. Le Polonais et son agent, Pini Zahavi, ont rencontré mercredi dernier Salihamidzic à Majorque.

Le directeur sportif de l’institution allemande a tenté de séduire le joueur pour qu’il remplisse l’année restante de son contrat en Allemagne, mais il aurait répété une nouvelle fois qu’il souhaitait mettre un terme à son étape à Munich et que sa prochaine destination devrait être la Barcelone.

Tobi Altschäffl a assuré sur son compte ‘Twitter’ que «l’avis de Lewandowski reste le même : il veut vraiment partir, il veut jouer pour Barcelone la saison prochaine.» Paris Saint-Germain. Pour le Polonais, l’argent n’est pas tout, contrairement à ce qui s’est passé avec Mbappé