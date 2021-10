Will Smith revient en tant que père de Vénus et Serena Williams dans «King Richard»

Le 19 novembre prochain, le film biographique de Richard Williams, le père des sœurs les plus célèbres du tennis mondial, sortira en salles et sur HBO Max.

Venus et Serena Williams font désormais partie de l’histoire du tennis, et une grande partie de la faute en revient à leur père, Richard Williams, qui a fait des sœurs de grandes athlètes après avoir regardé Virginia Ruzici jouer à la télévision. Il a appris les bases du tennis et a commencé à les entraîner alors qu’ils n’avaient que quatre ans et demi.

Une des causes qui fait qu’aujourd’hui son patronyme Williams résonne sur tous les courts de tennis du monde. Maintenant, ils veulent que le monde découvre l’histoire de leur père à travers un biopic intitulé «King Richard: A Winning Family», dans lequel Richard sera interprété par l’une des stars les plus acclamées d’Hollywood, Will Smith.

Et c’est que ce jeudi a déjà vu le jour la bande-annonce de ce nouveau film, où l’on peut voir Will Smith user de méthodes non conventionnelles pour retirer ses filles, Venus et Serena, des rues de Compton, en Californie.

Un film inspiré des mémoires que Richard Williams lui-même a publiés en 2014, «Black and White: The Way I See It», et qui sortira en salles après avoir été retardé par un litige sur les droits et l’arrêt dû à la pandémie de coronavirus. Sa première aura lieu le 19 novembre de cette année.

Courses pour l’Oscar

Après avoir retiré la bande-annonce du biopic, de nombreuses personnes ont déjà été impressionnées par le rôle de Will Smith, qui briguait déjà l’Oscar des Awards, qui cherchera à remporter le prix du meilleur acteur.

I’m SO excited for you to watch the new trailer for #KingRichard starring Will Smith and featuring the song “Be Alive” by @Beyonce. It’s in theaters and streaming exclusively on @HBOMax November 19. pic.twitter.com/pILYvbJsbw — Serena Williams (@serenawilliams) October 21, 2021

Alors que Smith joue Richard, Demi Singleton prend le relais en tant que Serena et Saniyya Sidney joue Vénus. Ils sont rejoints par Jon Bernthal, Aunjanue Ellis, Dylan McDermott et Katrina Begin.