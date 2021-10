Tiwa Savage : Un prêtre catholique s’est prononcé sur sa sextape

Alors que Nabilla et Thomas Vergara ont récemment fait un tour à l’hôpital, leurs fans pensent qu’ils attendent un deuxième enfin. Est-ce le cas ? La mère de Milann donne implicitement la réponse sur Instagram !

Depuis quelque temps, les rumeurs courent sur la Toile. Les fans de Nabilla pensent qu’elle attend un deuxième enfant. Comme vous le savez sans doute, l’ancienne candidate de téléréalité est l’heureuse maman du petit Milann. Le petit bout de chou fêtait ses deux ans le 11 octobre dernier !

Elle l’a eu avec Thomas Vergara, un beau brun qu’elle rencontre sur le tournage d’une émission. Un regard, un coup de foudre. Depuis, les deux stars du petit écran vivent sur un petit nuage. Et elles ne comptent pas en descendre de sitôt ! Rien ne semble pouvoir entraver l’équilibre de la petite tribu.

Celle-ci est-elle sur le point de s’agrandir ? C’est en tout cas ce que pensent leurs millions de fans depuis un séjour à l’hôpital. Pour le moment, Nabilla et son chéri n’ont pas encore répondu aux rumeurs. Ils laissent planer le doute ! Mais la très célèbre blogueuse de 29 ans vient tout de même de donner un indice…

Dans la journée du jeudi 28 octobre 2021, elle a ainsi alimenté son feed Instagram d’une toute nouvelle série de photos inédites. Elle apparaît alors dans un sublime déguisement de Cléopâtre aux côtés de son fils grimé en Jules César. Les clichés sont adorables !

La star du petit écran se dévoile ainsi dans une magnifique robe cintrée, révélant un ventre plat et gainé. Aucune trace de baby bump. À moins qu’elle soit au tout début de sa grossesse, la jolie brune n’est donc pas enceinte.

Très active sur les réseaux sociaux, Nabilla alimente chaque jour son feed Instagram de photos toujours plus sublimes les unes que les autres.

Et les internautes en raffolent ! Ils suivent ainsi l’activité de leur idole avec la plus grande des attentions au quotidien, en quête de nouvelles petites pépites. Et pour le coup, il y en a très souvent ! En robe très classe, en maillot de bain ou en tenue décontractée, la femme d’affaires met à chaque fois tout le monde d’accord.

Avec près de 7 millions d’abonnés sur Instagram, elle apparaît d’ailleurs comme la blogueuse française la plus populaire du moment. La grande classe ! Et ça fait très longtemps que ça dure… Rien ne semble pouvoir arrêter l’ancienne vedette du petit écran.

Elle enchaîne ainsi les projets, mais surtout, les énormes succès ! Ainsi, ses très nombreux fans l’admirent et n’hésitent donc pas à lui faire savoir.

Ils la suivent et la soutiennent en masse dans tout ce qu’elle entreprend. Et pour le coup, la liste est longue… Vraiment très longue. Une chose est alors sûre, Nabilla n’a pas fini de faire parler d’elle. On vous laisse ainsi jeter un oeil à ses dernières photos sur Instagram !