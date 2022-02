PSG : Pochettino donne des nouvelles de Sergio Ramos

Mauricio Pochettino, entraîneur du Paris Saint-Germain, a une nouvelle fois dû s’expliquer sur la situation de Sérgio Ramos, blessé depuis longtemps.

Sur le site, le PSG explique que le joueur espagnol poursuit un traitement pour une blessure au mollet à la jambe droite et devrait commencer l’entraînement la semaine prochaine.

«C’est lui qui souffre le plus. Vous êtes déçu et frustré et nous essayons de vous aider de toutes les manières possibles. Nous avons une très bonne équipe médicale qui fait tout ; nous, d’autre part, lui apportons un soutien moral. Nous espérons qu’il pourra revenir le plus tôt possible et faire ce qu’il aime le plus, c’est-à-dire jouer», a déclaré l’entraîneur argentin.