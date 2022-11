Pedri fait une annonce : «Si l’Espagne gagne la Coupe du monde, je me…»

Le célèbre défenseur espagnol, Sergio Ramos a reconnu dans un communiqué publié ce lundi sur ses réseaux sociaux que rester en dehors de la liste de Luis Enrique pour la Coupe du monde 2022 au Qatar «est difficile» car participer «était l’un de ces grands rêves qu’il devait réaliser».

L’ancien joueur de Séville et du Real Madrid, qui détient le record de sélections avec l’équipe nationale grâce aux 180 matchs disputés, a commenté dans son texte que «la saison dernière a été dure, à cause des blessures et de l’adaptation à un nouveau club et à une ville différente».

«J’ai travaillé corps et âme pour récupérer et me sentir à nouveau, guidé par les objectifs et les rêves que l’on se fixe et que l’on propose toujours. Heureusement, je peux dire que cette saison je me sens à nouveau et je profite à nouveau du football, de mon club et d’une grande ville comme Paris», a-t-il déclaré.

«Le Mondial? Bien sûr, c’était l’un de ces grands rêves qu’il devait réaliser. Ça aurait été le cinquième, mais malheureusement je devrai le regarder de chez moi.

C’est dur, mais chaque jour le soleil se lève à nouveau. Absolument rien ne changera en moi. Ni ma mentalité, ni ma passion, ni ma persévérance, ni l’effort et le dévouement de 24 heures à penser au football», a t-il ajouté.

«C’est mon sentiment et je voulais le partager avec vous. Merci à tous pour l’amour, il y a beaucoup de défis et d’objectifs à relever. À bientôt. Je vous souhaite le meilleur. Allez, l’Espagne !», a conclu Sergio Ramos, qui n’a plus joué avec l’équipe nationale depuis le 31 mars 2021 lors d’un match de qualification à la Coupe du monde contre le Kosovo disputé au stade La Cartuja de Séville.