Manchester City : Bernardo Silva au Barça ? La réponse de Pep Guardiola

Tous les chemins mènent Bernardo Silva au Barça. Le manager de Manchester City, Pep Guardiola, a admis lors de la conférence de presse précédant le match de championnat contre West Ham que les Portugais pourraient partir.

«J’aimerais qu’il continue ici. C’est un joueur très spécial, mais je ne sais pas ce qui va se passer. Les joueurs ont des souhaits et je ne suis personne pour arrêter leurs rêves.

Les carrières des joueurs sont courtes et je suis juste partie du club. Je dois parler des choses avec l’entité. Ensuite, ils décident et je dis d’accord», a admis l’entraîneur en référence claire à la volonté de Bernardo Silva de signer au Barça.

Ce que Guardiola a clairement indiqué, c’est qu’à ce jour, le Barça n’a fait aucune offre pour le joueur, même s’il peut s’y attendre. «Il reste beaucoup de choses sur ce marché et je ne peux pas deviner ce qui va se passer. Nous sommes très à l’aise avec tout.»

Manchester City a déjà reçu la demande de Bernardo Silva de partir et plus précisément, de signer pour le Barça. Le club anglais le laissera partir tant qu’il y aura une offre importante et le Barça attend de résoudre la situation de De Jong pour faire face à cette signature stratégique.

Le prix du joueur pourrait dépasser les 80 millions d’euros et Bernardo Silva aurait déjà trouvé un accord avec le Barça.