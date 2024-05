L’agression incroyable d’une candidate de « Mariés au premier regard » au Maroc fait grincer des dents

L’une des jeunes femme ayant participé à la sixième saison du programme de romance de M6 est Jennifer Larivière. Lors de ses dernières vacances au Maroc, la candidate de la saison 6 de l’émission Mariés au premier regard, diffusée sur M6 en 2022 aurait été victime de vives agressions dans les villes de Marrakech.

Bien qu’elle soit une figure importante des Mariés au premier regard, la tâche ne lui a été aucunement facile. L’agression est survenue dans les périphériques de Marrakech alors qu’elle était avec son petit garçon.

Un séjour qui finit en drame pour Jennifer Larivière

L’objectif de la candidate de Mariés au premier regard était de profiter pleinement de la richesse que regorge le Maroc en donnant des souvenirs bien marquant à son passage. Comme personne ne pouvait l’imaginer, cette visite a tourné au contraste. Nul été sa chance extraordinaire, elle aurait été gravement blessée.

Qu’est-ce qui s’était réellement passé ?

Nous avons compris les faits relatés par les médias de la Voix du Nord. Selon la plupart, ce qui est arrivé à Jennifer Lopez est bien lié à l’insécurité récurrente constatée dans les villes du pays. Selon les faits, Jennifer Larivière a su se tirer d’affaire après une tentative de vol dans laquelle elle aurait été impliquée.

Jennifer aurait été bousculé par le voleur qui a essayé de lui tirer son sac en la traînant par terre. Ce qui inquiète ses fans n’est rien d’autre que les douleurs qu’elle ressent au bras, et à la hanche. Cependant, les dernières nouvelles rassurent les uns et les autres.

Jennifer décerne sa palme de gratitude aux fans

Puisque la reconnaissance est un devoir, elle va emprunter aussi ce chemin de délicatesse en remerciant ses fanatiques. Sur les réseaux sociaux, l’actrice a déclaré : « Je veux garder le positif, juste le positif ». Elle a laissé ce message de reconnaissance via les réseaux sociaux : « Merci pour vos nombreux messages, je suis si touchée. Je vous love ». Les messages de retour de sens fans, sont de plusieurs ordres. Plus de 5000 personnes ont réagi pour encourager la jeune femme et lui souhaiter tout le meilleur pour le futur.