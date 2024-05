Laëtitia Milot et Enora Malagré brisent le silence sur leur maladie chronique

Laëtitia Milot et Enora Malagré ont levé le voile sur leur lutte contre l’endométriose à travers l’émission “la grande semaine” sur M6. Ce plateau leur a servi d’opportunités pour s’exprimer sans vergogne sur leur état de santé. Laëtitia Milot a pris sur elle-même, la décision de parler du mal dont elle souffre en public.

En France, l’endométriose est l’une des maladies qui sévissent le plus. Plusieurs stars très connues ont décidé d’en parler sur les médias. Laëtitia Milot, Enora Malagré et Laurie Pester en sont des exemples actifs. Cette maladie recouvre environ 10% des femmes en France. Après avoir reçu le soutien de son amie, Enora Malagré n’a ménagé aucun effort a exprimé sa gratitude dans ses propos : « C’est très émouvant parce que Laëtitia m’a beaucoup aidé et quand j’entends mon meilleur ami parler, ça me touche vachement ».

« Il y a aussi un message à lancer aux hommes. Enora le sait. Mon ex-femme avait l’endométriose et je n’avais pas forcément conscience des problématiques et de la douleur. Et c’est avant tout une problématique de femme, mais aussi une problématique de couple et les hommes peuvent aussi prendre leur part là-dedans » a-t-elle ajouté.

Laëtitia Milot n’a pas pu retenir ses larmes

L’actrice et mannequin française a également laissé parler sa voix intérieure. Ses propos en disent long : « On est juste enfin comprise et notre parole vaut quelque chose aujourd’hui. Avant on était des chochottes, maintenant on est des battantes. On est prise au sérieux. On se bat pour la jeune génération, pour que ma fille n’ait pas à connaître ça. Cette génération n’a pas le droit de connaître une errance médicale, d’avoir des problèmes de fertilité. À un moment donné, il faut agir. On ne lâche rien, on se bat ».

Laëtitia Milot et Enora Malagré ont pris sur elles, la grande décision de parler de ce qu’elles vivent. Bien que cela soit une activité compliquée, elles ont accepté faire le combat afin que les autres qui en souffrent parviennent également à dépasser la peur de s’extérioriser.