Ja Morant se vante déjà d’être une star avec plus de 100 000 euros de diamants

Le meneur des Grizzlies vient d’acheter une chaîne en diamant noir et blanc et une montre Audemars Piguet assortie à la célèbre bijouterie Ice Box.

Ja Morant vient de débuter sa quatrième saison en NBA, une ligue où il est déjà une star, et où cette année il promet d’être l’un des meilleurs joueurs sur le parquet.

Sa puissance physique des deux côtés du terrain et sa nature spectaculaire l’appuient, en plus de ses statistiques, où il affiche déjà une moyenne de 34 points et sept passes décisives lors des trois premiers matchs réguliers de la ligue.

Mais, une star d’un tel calibre montre aussi qu’il est hors du terrain, et c’est pourquoi le meneur des Memphis Grizzlies vient de remporter deux bijoux en diamants, avec une chaîne de diamants noirs et blancs, et une montre Audemars Piguet assortie , tel que collecté par le portail américain ‘TMZ’.

Une chaîne et une montre assortie

Des bijoux qu’il a expressément demandés au propriétaire des célèbres bijoux Ice Box, avec qui il s’est entretenu pour lui faire une montre en diamant à sa taille exacte et totalement personnalisée, bien qu’il obtienne également une chaîne en diamant avec une pince avec son numéro dans le NBA, le 12, et avec une poignée portant son surnom, ’12SKII’.

Sur la chaîne entièrement personnalisée, à partir du support susmentionné, ils assurent qu’elle contient 20 carats de diamants noirs et blancs et un maillon de 60 carats supplémentaires.

De plus, il est en or blanc 14 carats. Un bijou auquel il ajoute sa montre de plus de 100 000 euros à base de diamants noirs, qui font au total 400 grammes entre les deux pièces.

Des bijoux parmi les plus luxueux qui ne seront pas les seuls que Morant cherche à porter prochainement, car il souhaite leur ajouter une autre pièce encore plus précieuse, celle de la bague de champion NBA, l’un des grands objectifs du meneur américain. pour les années à venir.