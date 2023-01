Cristiano Ronaldo et Georgina Rodríguez : voici leur luxueuse maison dans la tour la plus exclusive d’Arabie

Alors qu’ils trouvent la résidence qui deviendra leur nouvelle maison, le couple dépenserait plus de cinq millions de pesos en un mois.

La famille de Cristiano Ronaldo continue de s’adapter aux grands changements apportés par sa décision de quitter Manchester United en décembre dernier pour rejoindre Al-Nassr en Arabie Saoudite, la fête où il passera apparemment les dernières années de sa carrière de footballeur.

Bien sûr, le succès s’accompagne toujours de nombreuses responsabilités et luxes, bien que la star ne se débarrasse pas des sacrifices ou des problèmes personnels.

Et c’est que alors qu’il a été reçu en Arabie Saoudite avec un grand hommage, Cristiano Ronaldo fait également face à de fortes rumeurs de rupture avec Georgina Rodriguez, qu’il a présumé pendant des années être le grand amour de sa vie et qui est devenue la mère de son enfants.

Bien que la spéculation suggère qu’après le coup de tonnerre, ils sont toujours ensemble par intérêt et non par amour, le couple a posé très souriant devant les projecteurs et maintenant ils s’adaptent à leur luxueuse maison temporaire dans la Kingdom Tower, la tour la plus exclusive à Riyad et où l’opulence ne s’est pas fait attendre.

En PHOTOS, voici à quoi ressemble la nouvelle maison de CR7 et le beau modèle

Avant de pouvoir s’installer dans un manoir très cher comme ceux qui se sont vantés dans d’autres parties du monde, les Portugais et la star de «Je suis Georgina» ont été installés par Al-Nassr dans la Kingdom Tower, également connue sous le nom de Djeddah ou Djeddah tour, qu’il s’agit du plus haut gratte-ciel et que parmi la longue liste d’équipements se distingue l’hôtel Four Seasons, qui est devenu la résidence temporaire de célébrités et de leurs enfants, selon le Daily Mail.

Selon les médias britanniques, un détail qui a attiré une attention particulière est que l’hôtel propose non seulement des luxes pour Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez et leurs enfants, mais aussi pour tout «l’entourage» du joueur qui est réparti entre les membres de la famille, les amis et le personnel de sécurité.

Bien sûr, l’exclusivité et le coût de cela ont également attiré l’attention, car on estime que le coût d’un mois à cet endroit sera d’environ 250 000 livres, soit environ cinq millions 847 000 855 pesos mexicains selon le type échange ce lundi.

Il convient de noter que c’est le Portugais qui séjourne dans la meilleure partie de l’endroit, le «Kingdom Suit», et on s’attend à ce qu’il reste ici pendant un mois, le temps qu’il trouve son nouveau manoir luxueux.

Malgré les estimations du Daily Mail sur le coût de votre séjour, il souligne également qu’il est impossible de connaître le coût total, car «le coût de la suite de l’hôtel n’est même pas indiqué sur le site Web de l’hôtel et doit être réservé en privé», ainsi que la ‘Suite Royale’ adjacente».

Malgré cela, la suite présidentielle, qui est la plus petite, peut être réservée et coûte 3 300 livres la nuit, soit 77 185 pesos mexicains.

Bien sûr, la maison luxueuse et actuelle dans laquelle Cristiano Ronaldo et Georgina Rodríguez s’exhibent et s’adaptent à leur nouvelle vie se distingue par une chambre spacieuse avec une vue spectaculaire depuis la plus haute tour d’Arabie saoudite.

Les détails connus du «Kingdom Suit» à deux étages comprennent également une salle à manger accrocheuse pour au moins 10 personnes et des salons, un bureau privé et même une salle de cinéma.

Malgré la richesse de l’endroit, le luxe et la vue ne sont pas les seules choses à apprécier, car même pour la nourriture, il est possible d’accéder à un menu long et varié qui comprend des plats de pays comme la Chine, le Japon, l’Inde ou de du Moyen-Orient, pariant toujours sur les ingrédients les plus frais et servis sur le moment.

En plus de tout ce qui précède, la famille dispose d’un service exclusif et les chefs en charge mettent chaque repas à disposition directement dans la chambre.

Enfin, le Daily Mail explique que la plus bénéficiaire de cette nouvelle expérience pourrait être Georgina Rodriguez, qui, étant une diva de la mode, aurait accès à des magasins de luxe également situés dans la tour exclusive et appartenant à des entreprises renommées telles que Louis Vuitton à ceux de faible coût comme Zara.

Bien sûr, tous accessibles au portefeuille juteux du modèle, qui a sa propre entreprise, en plus d’être la petite amie de l’un des joueurs les mieux payés au monde.