Coupe du monde 2022 : Pedri s’exprime et choisir ses deux favoris pour le titre

Dans l’une de ses récentes interviews avec Mundo Deportivo, la jeune star barcelonaise Pedri s’est exprimée sur la prochaine Coupe du monde au Qatar.

«Ce sera une belle Coupe du Monde, bien que différente à cause des dates. Voyons comment ça se passe. Il y a deux équipes qui sont très bonnes comme le Brésil et l’Argentine, très forte, et surtout l’Argentine avec Messi, qui va avoir beaucoup d’envie de jouer, et puis Neymar qui a une qualité immense», a-t-il déclaré.

En effet, parfaitement conscient qu’il s’agit de son dernier Mondial, Lionel Messi va tout donner pour tenter de remporter le trophée tant convoité. Quant au Brésil, il a en fait une équipe débordante de talent, mais les compétences individuelles ne feront pas de mal s’il n’y a pas de chimie. Être une équipe, une unité, c’est ce qui compte le plus.