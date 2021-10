Côte d’Ivoire : bonne nouvelle pour Apoutchou National et sa mère

L’actrice Megan Fox nous a beaucoup surpris ces derniers temps avec ses looks risqués et sa beauté spectaculaire, cependant, il semble que cette célébrité pourrait imiter les sœurs Kardashian, dont elle est devenue très proche ces derniers temps, pour montrer qu’il suffit de montrer son changement radical dans les cheveux.

La protagoniste de «Transformers» n’a pas été habituée à ses cheveux noirs classiques, depuis qu’elle a commencé sa carrière sur grand écran, elle se caractérise par ses cheveux bruns et ses cheveux longs, qui sont l’une de ses caractéristiques les plus sensuelles.

Mais il semble que Fox ait beaucoup changé ces derniers temps, car après être devenue très proche des sœurs Kardashian, elle est devenue plus risquée avec ses tenues, notamment avec ses cheveux.

Le mannequin a récemment partagé une photo sur son compte Instagram portant une chevelure platine aux racines noires, qui a fait sensation et suscité toutes sortes de commentaires sur les réseaux sociaux. Tout indique qu’il ne s’agit que d’une caractérisation pour son prochain film.

Cependant, les internautes ne se sont pas tus et ont immédiatement commencé à comparer et à commenter le changement de look de Megan Fox, certains pensent que l’actrice adopte le style particulier des sœurs Kardashian, car ce même type de cheveux est On l’a vu Kim Kardashian en 2017.

Meghan Fox et Kourtney Kardashian sont devenus proches en raison de la proximité et de l’amitié entre leurs petits amis, Travis Barker et Machine Gun Kelly, alors qu’ils vont partout ensemble.

Cette relation entre les deux célébrités a également conduit Kim Kardashian à décider d’engager sa sœur et amie, Megan Fox, comme mannequins pour l’un de ses plus récents lancements de Skims, la marque qui propose de la lingerie et des gaines, ce qui a donné lieu à l’une des séances les plus chaudes photos du moment, il ne serait donc pas si exagéré de penser que l’actrice a commencé à partager du style avec ces célébrités.